В Волгоградской области горит Волжский абразивный завод. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.

По данным Telegram-канала, пожар на Волжском абразивном заводе тушат 65 человек и 22 спецмашины.

«На заводе горят сэндвич-панели и утеплитель на кровле, а также отложения в вентиляционных каналах», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Администрация Волжского» сообщает, что открытого огня в районе завода не наблюдается, но «есть сильное задымление». Экологи берут пробы воздуха в жилой зоне города.

«После тушения и проведения проверочных мероприятий будут установлены лица, допустившие нарушения», — говорится в сообщении Telegram-канала.

До этого оперштаб по Краснодарскому краю сообщал, что на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе ликвидирован пожар.

В результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На месте работали 31 единица техники и 91 человек.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.