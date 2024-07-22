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Эксперт объяснила, как не допустить стагнации в карьере

Карьерный эксперт Бухвалова: рутина является поводом сменить работу

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Рутина на работе может привести к стагнации и утрате мотивации. Об этом в интервью РИАМО предупредила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова. По ее словам, при таких обстоятельствах стоит задуматься о смене работодателя.

«Переход в новую компанию откроет новые горизонты для карьерного роста. Проанализируйте, какие навыки и знания вам необходимы для достижения следующего уровня в карьере, и рассмотрите компании, которые предоставят вам такие возможности», — посоветовала Бухвалова.

Она подчеркнула, что работа, соответствующая потребностям и ожиданиям соискателя, значительно влияет на его психологическое и физическое благополучие.

Согласно исследованию сервисов СберАналитика и «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», больше половины россиян (57%) готовы сменить работу в этом году, если получат хорошее предложение. 17% намерены поменять ее в любом случае. При этом больше четверти респондентов (26%) устраивает нынешнее место работы.

Главными критериями, которые подталкивают россиян к смене трудового коллектива, стали: высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

Ранее HR-эксперт раскрыла, как наладить здоровую атмосферу в коллективе.

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