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В Москве задержали мигранта с героином в трусах

В Москве иностранец перевозил наркотики в нижнем белье

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МВД РФ по г. Москве

В московском районе Некрасовка полицейские задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья с партией запрещенных веществ, наркотики молодой человек пытался спрятать в нижнем белье. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В Некрасовке сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов, во время беседы с водителем они заметили, что пассажир странно себя ведет и сильно нервничает.

Правоохранители решили досмотреть подозрительного молодого человека, в кармане его куртки, а также в нижнем белье были обнаружены 173 свертка с порошкообразным веществом общей массой 126,9 грамма. Эксперты установили, что мигрант перевозил героин, он приобрел наркотик у неустановленного лица и планировал сбыть через тайники-закладки на территории столицы.

19-летний иностранец задержан, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что полицейские задержали с поличным мужчин, которые забирали наркотики из пункта выдачи на юго-востоке Москвы. Курьеры действовали по указанию анонимного куратора, который давал им поручения через мессенджер. Задержанные признались, что запрещенное вещество они собирались реализовывать на территории столицы.

Ранее грузовик с наркотиками на 2 млрд рублей обнаружили по пути в Москву.

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