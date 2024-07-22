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Росстат составил среднестатистический портрет мигранта в РФ

Росстат: среднестатистический мигрант — женатый таджик со средним образованием

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Среднестатистический мигрант в РФ — женатый мужчина из Таджикистана со средним образованием. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные »Росстата».

Мужчинами являются 55% международных мигрантов в РФ. При этом 76% мигрантов в РФ находятся в трудоспособном возрасте, еще 11% приходится на пожилых людей и 13% — на детей. Чаще всего в РФ прибывают лица в возрасте от 20 до 24 лет.

Таджикистан резко опережает другие страны по числу прибывающих в РФ мигрантов — на него приходится почти треть иностранцев в РФ (31%). Второе место занимает Киргизия с 10%. Еще по 9% приходятся на Украину, Армению и Казахстан. Отмечается, что 40% иностранных мигрантов также имеют гражданство РФ.

По данным Росстата, большая часть иностранных мигрантов (39%) приезжают в РФ с законченным средним образованием, 22% всех мигрантов завершили только обучение в средней школе. И лишь 9% приезжающих в РФ получили высшее образование.

До этого Рособрнадзор призвал мигрантов заранее учить детей русскому языку.

Ранее в ВШЭ подсчитали, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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