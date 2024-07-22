На севере Украины повреждено оборудование на объекте энергетики

Оборудование получило повреждения на высоковольтном энергетическом объекте в одной из северных областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Повреждено оборудование на высоковольтном объекте «Укрэнерго» в северном регионе», — говорится в сообщении.

До этого директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко рассказал, что количество аварий на объектах энергетической инфраструктуры страны возрастет из-за постоянных отключений электричества. Ожидается, что они могут привести к перегрузке оборудования.

В свою очередь глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявил, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании «Укрэнерго».

А накануне стало известно, что Украина на фоне дефицита электроэнергии намерена запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, а также Польши и Венгрии. Экспорта при этом нет и не предвидится.

Ранее Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.