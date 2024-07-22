Россиянин загорелся, когда жарил шашлыки

В Псковской области мужчина попал в реанимацию, когда жарил шашлыки, на нем загорелась одежда. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в деревне Добручи Псковской области, местный житель жарил шашлыки во дворе частного дома. Мужчина разводил огонь в мангале с помощью жидкости для розжига и случайно облился ею, на нем вспыхнула одежда.

Пострадавшего доставили в Сланцевскую межрайонную больницу с термическим ожогом 20–30% поверхности тела в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области девятилетний мальчик и его отец получили ожоги от газовой плиты. Инцидент произошел в частном доме, отец и девятилетний сын находились на кухне возле газовой плиты. Школьник по неосторожности опрокинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, на мальчике вспыхнула одежда, огонь перекинулся на ковер. Отец бросился на помощь, но тоже получил ожоги. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии неизвестны.

Ранее две российские школьницы оказались в больнице после шашлыков с семьей.