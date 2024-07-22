Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АТОР указали на рост популярности горного туризма на Кавказе

Турэксперт Мурадян: популярность горного туризма выросла на Кавказе

close
100%
Shutterstock

Среди российских туристов набирают популярность пешие прогулки в рамках горного туризма на Кавказе, туристический маршрут «Кавказская тропа» будет способствовать росту интереса к этому направлению. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с НСН.

По его словам, для того, чтобы еще больше развивать этот вид горного туризма, важно также создавать необходимую инфраструктуру — точки отдыха, базы отдыха в горах, хорошую логистическую составляющую.

«Самое главное – это инфраструктурная безопасность: создание бригад, которые могли бы оперативно реагировать. При этом это, конечно, летняя и весенняя история, зимой этим никто не занимается и не должен», — отметил Мурадян.

Эксперт добавил, что по объему туристического потока Кавказ находится на втором месте после Краснодарского края.

16 июля сообщалось, что численность субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за три года увеличилась в два раза (с 900 до 1,8 тыс. предпринимателей). Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, государство уделяет особое внимание сфере туризма.

Ранее в правительстве рассказали о планах по строительству аэропортов на Кавказе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами