В АТОР указали на рост популярности горного туризма на Кавказе

Среди российских туристов набирают популярность пешие прогулки в рамках горного туризма на Кавказе, туристический маршрут «Кавказская тропа» будет способствовать росту интереса к этому направлению. Об этом НСН рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с НСН.

По его словам, для того, чтобы еще больше развивать этот вид горного туризма, важно также создавать необходимую инфраструктуру — точки отдыха, базы отдыха в горах, хорошую логистическую составляющую.

«Самое главное – это инфраструктурная безопасность: создание бригад, которые могли бы оперативно реагировать. При этом это, конечно, летняя и весенняя история, зимой этим никто не занимается и не должен», — отметил Мурадян.

Эксперт добавил, что по объему туристического потока Кавказ находится на втором месте после Краснодарского края.

16 июля сообщалось, что численность субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) в гостиничном бизнесе в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за три года увеличилась в два раза (с 900 до 1,8 тыс. предпринимателей). Как отметил министр экономического развития России Максим Решетников, государство уделяет особое внимание сфере туризма.

Ранее в правительстве рассказали о планах по строительству аэропортов на Кавказе.