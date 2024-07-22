«Сосала до крови»: на Урале в детском саду ребенку перематывали руки пакетом и скотчем

В Екатеринбурге родители девочки, посещавшей частный детский сад, пожаловались, что их ребенку перемотали руки пакетами и скотчем на время дневного сна. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на отца девочки.

Инцидент произошел в детском саду «Кидсвилль». Как утверждает собеседник издания, у его дочери, которой сейчас 1 год и 7 месяцев, якобы начался нервный тик, когда одна из воспитательниц ушла в отпуск — девочка стала сосать палец.

«Мы не придали этому большого значения. Но попросили директора, чтобы она обращала внимание нашей дочки на то, что не нужно сосать палец», — поделился мужчина.

Чтобы справиться с проблемой, семья купила перчатки с силиконовыми насадками и принесла их в учреждение, попросив педагогов надевать их по необходимости.

«Потом нам отправили фотографии, на которых видно, что вместо этого нашей дочери на дневной сон на руки надели полиэтиленовые мешки и плотно примотали их скотчем вокруг запястий», — возмутился мужчина.

Управляющая детским садом в беседе со СМИ пояснила, что специальные перчатки не спасали ситуацию, поэтому педагоги спасались на время сна подручными средствами. Женщина отрицает, что директор сада якобы плохо обращалась с воспитанницей.

«Адаптация была тяжелой. Она не просто сосала пальчики, а до крови. Она переносицу колупала чуть ли не до кости», — рассказала управляющая про ребенка.

По ее словам, работники учреждения предлагали родителям сходить с дочерью к специалистам, чтобы понимать причины происходящего. Также управляющая подчеркнула, что родители девочки ни раз повторяли, что доверяют педагогам.

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