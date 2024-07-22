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Сотни россиян застряли в Турции из-за задержки рейса

Более 350 пассажиров Azur Air застряли в Турции из-за задержки рейса на 16 часов

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Global Look Press

Более 350 российских пассажиров авиарейса Даламан-Казань застряли в Турции из-за задержки рейса на 16 часов. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

Уточняется, что вылет был запланирован 21 июля в 8:25, однако его отложили на неопределенный срок из-за поломки Boeing 767. В результате более 350 человек, в том числе беременные женщины и дети, застряли в аэропорту в Турции.

Пассажиры рассказали СМИ, что сотрудники авиакомпании не давали точной информации о времени отправления. При этом представитель транспортной прокуратуры Татарстана заявлял, что за туристами отправят резервный борт из Москвы. В итоге воздушное судно вылетело из Турции только в полночь и прибыло в столицу Татарстана 22 июля в 4:35. Задержка составила почти 16 часов.

Кроме того, рейс из Казани в Даламан также был задержан почти на три часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло казанского аэропорта.

До этого сообщалось, что аэропорт турецкого города Анталья с началом туристического сезона перестал справляться с большим потоком пассажиров и начал массово задерживать рейсы.

Ранее сообщалось, что у девочки во время задержки рейса во Внуково пошла кровь из носа в душном самолете.

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