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Момент взрыва в здании в Краснодарском крае попал на видео

Момент взрыва в торговом центре Апшеронска попал на видео

Момент взрыва в торговых павильонах Апшеронска в Краснодарском крае попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Апшеронск».

На видео видно, как происходит резкий взрыв, после чего здание обрушивается как карточный домик. Потом появляется густой черный дым.

В результате хлопка газовоздушной смеси утром 22 июля в Апшеронске на улице Ворошилова обрушилось здание. Последовало возгорание на площади 30 кв. м, огонь ликвидирован. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, ведется разбор завалов. В прокуратуре Краснодарского края заявляли, что пострадали четыре человека. Следственный комитет по региону по факту происшествия возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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