Российские врачи спасли мужчину с гигантской грыжей

Врачи Областной клинической больницы №1 прооперировали 62-летнего мужчину с гигантской грыжей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«Грыжа передней брюшной стенки наблюдалась в течение пяти лет. Ранее пациент уже был дважды прооперирован по поводу грыжи в других стационарах, но безуспешно», — рассказал хирург больницы Тимур Корнилов.
По словам врача, выпячивание грыжи было настолько сильным, что на одном из участков кожи питание нарушилось и обнажилась петля кишки.
Чтобы помочь пациенту, врачам пришлось воссоздать переднюю брюшную стенку.
«Единственный возможный вариант операции в данном случае - это тотальное разделение слоев передней брюшной стенки, разделение спаек и установка большого сетчатого импланта», — поделился медик.
Хирург отметил, что операция прошла хорошо и поблагодарил коллег, принимавших в лечении пациента участие.
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