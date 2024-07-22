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Российские врачи спасли мужчину с гигантской грыжей

В Саратове врачи спасли пациента с гигантской грыжей

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ГУЗ «Областная клиническая больница»/VK

Врачи Областной клинической больницы №1 прооперировали 62-летнего мужчину с гигантской грыжей. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Грыжа передней брюшной стенки наблюдалась в течение пяти лет. Ранее пациент уже был дважды прооперирован по поводу грыжи в других стационарах, но безуспешно», — рассказал хирург больницы Тимур Корнилов.

По словам врача, выпячивание грыжи было настолько сильным, что на одном из участков кожи питание нарушилось и обнажилась петля кишки.

Чтобы помочь пациенту, врачам пришлось воссоздать переднюю брюшную стенку.

«Единственный возможный вариант операции в данном случае - это тотальное разделение слоев передней брюшной стенки, разделение спаек и установка большого сетчатого импланта», — поделился медик.

Хирург отметил, что операция прошла хорошо и поблагодарил коллег, принимавших в лечении пациента участие.

Ранее в Воронеже врачи спасли беременную с 14-килограммовой опухолью яичников.

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