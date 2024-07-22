СК возбудил уголовное дело после обрушения здания в Краснодарском крае

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту разрушения торговых павильонов и дальнейшего пожара в Апшеронске. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Дело возбудил Горячеключевский межрайонный следственный отдел по указанию руководителя СУ Андрея Маслова.

В результате хлопка газовоздушной смеси утром 22 июля в Апшеронске на улице Ворошилова обрушилось здание. Последовало возгорание на площади 30 кв. м, огонь ликвидирован. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушен торговый ряд на одной из центральных улиц, ведется разбор завалов. В прокуратуре Краснодарского края заявляли, что пострадали четыре человека.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.