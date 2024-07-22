Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе

В Одессе произошел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Одессе слышен взрыв. Объявлена тревога», — говорится в публикации.

Также сообщалось о взрыве в Харькове.

Взрывы произошли без воздушной тревоги, но позднее сирены зазвучали в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на территории подконтрольных Украины частей Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

До этого в Харькове произошли взрывы вечером 21 июля.

При этом украинский Telegram-канал «Общественное» передает, что в Харькове была «слышна серия взрывов». По данным корреспондентов канала, взрывы, вероятно, были «за пределами города».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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