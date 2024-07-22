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Россиянам объяснили, как приобретать гаджеты с рук

Специалист Кусков: б/у гаджеты нужно проверять в сервис-центре перед покупкой

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Shutterstock

Прежде чем приобрести гаджет с рук, важно отправить его на проверку в сервисный центр. Об этом «Москве 24» рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Он отметил, что устройства б/у могут быстро выйти из строя, поэтому важно оценить, в каком состоянии они находятся.

«Внешний вид оценить можно, но главное — что внутри. И мы не знаем, падало устройство или нет. Поэтому желательно зайти в какой-нибудь сервис-центр, чтобы его посмотрели и вынесли свой вердикт. Лучше заплатить за проверку, чем просто выкинуть деньги за покупку плохого гаджета», — сказал Кусков.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, в свою очередь, посоветовал отдавать деньги за гаджет только после его проверки. По его словам, рассчитываться лучше наличными.

«Переводы на карту или по номеру телефона — не лучший вариант: непонятно, кому потом их отправляют и какие могут быть последствия. Вдруг, например, продавец замешан с какой-то противоправной деятельности», — сказал Ульянов.

Эксперт также рекомендует не вносить предоплату, потому что существует риск не получить товар или получить не то устройство.

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук до этого говорил, что смартфон вряд ли может сам воспламениться от жары, поскольку данная техника рассчитана на эксплуатацию при высоких температурах. При этом он посоветовал не допускать попадания на телефон прямых солнечных лучей, например, оставляя его на приборной панели в автомобиле.

Ранее сообщалось, что россияне скучают по кнопочным телефонам и «доллару по 30».

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