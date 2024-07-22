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ФСБ пресекла канал поставок из Европы в РФ взрывчатки для терактов

ФСБ пресекла в Петербурге канал поставок взрывчатки для терактов из ФРГ и Италии

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РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла в Санкт-Петербурге канал поставки из Европы взрывчатых веществ и электродетонаторов для совершения терактов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — говорится в сообщении.

В ЦОС ФСБ добавили, что взрывчатые вещества и электродетонаторы переправлялись в нескольких почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии. Они были скрыты в полостях автомобильных запасных частей.

В службе безопасности также сообщили, что в целях установления организаторов и пособников готовящихся преступлений был сделан запрос в соответствующие европейские спецслужбы с целью взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. В ФСБ подчеркнули, что до настоящего времени указанные запросы остались без ответа.

19 июля ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках Ставропольского края. Сообщалось, что выходец из Центральноазиатского региона намеревался устроить взрыв на автовокзале, его задержали.

Ранее стало известно о причастности россиян к теракту в «Крокусе».

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