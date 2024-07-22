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В четырех районах Забайкалья введен режим ЧС

Правительство Забайкальского края ввело режим ЧС в четырех районах из-за засухи

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Правительство Забайкальского края ввело режим ЧС в четырех районах из-за засухи. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Режим ЧС начал действовать в Карымском, Приаргунском, Шилкинском и Могойтуйском районах региона по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

«Сейчас мы полностью анализируем всю нормативную базу, напишем соответствующее письмо в Минсельхоз России. Сотрудники министерства сельского хозяйства региона выехали на осмотр всех территорий для оценки ущерба от засухи в Забайкалье», — рассказал зампред правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев.

Предварительно сообщается о 16 тыс. га пострадавших от засухи сельскохозяйственных угодий.

«Ситуация носит не региональный, а федеральный характер. <..> Важно выйти на федерацию по вопросам выделения необходимого финансирования, также развернуть работу и со страховыми компаниями», — прокомментировал стихийное бедствие губернатор Иванов.

Актуальной задачей в связи с засухой названо обеспечение скота кормом как на текущий период, так и на зимовку, а также выделение компенсаций пострадавшим фермерам.

До этого россиянам рассказали, как засуха отразится на стоимости продуктов.

Ранее в России разработали ИИ, предсказывающий засухи на год вперед.

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