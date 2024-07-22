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Очевидица рассказала о взрыве в торговом центре в Апшеронске

«360»: очевидица сообщила, что взрыв в ТЦ в Апшеронске уничтожил аптеку

Взрыв в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края полностью разрушил аптеку. Об этом 360.ru рассказала очевидица происшествия.

По ее словам, взрыв был сильным, он произошел примерно в 7:46 – 7:47.

«В небе сразу дым появился. Там было небольшое здание, где были аптека <…>. На втором этаже, по-моему, страхование было. Аптеки совсем не осталось. По характеру разлета осколков взрыв был изнутри», — сообщила женщина.

22 июля Telegram-канал Shot сообщил, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. По информации Telegram-канала, большая часть здания обрушилась, предварительно пострадали десять человек. Под завалами остаются люди.

Позже Shot писал, что предварительной причиной взрыва в ТЦ названа утечка газа. В здании начался пожар, однако, его уже потушили. Поисково-спасательные работы продолжаются. При этом число пострадавших при взрыве увеличилось до 14 человек.

Через некоторое время после взрыва в спасатели обнаружили сотрудницу аптеки, ее направили в реанимацию. Как пишет Telegram-канал, она работала в здании на Ворошилова около двух лет.

Ранее сообщалось, что в Туапсе произошла вторая серия взрывов за ночь.

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