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Названо число пострадавших в результате обрушения здания в Краснодарском крае

Четыре человека пострадали при обрушении здания в Апшеронске Краснодарского края

Четыре человека пострадали в результате обрушения здания во время хлопка газовоздушной смеси в Апшеронске в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Здание расположено по улице Ворошилова, 23.

«На место происшествия прибыли оперативные службы, всего пострадали 4 граждан», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности. По результатам этой проверки в случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обрушилось здание аптеки. Отмечается, что сотрудники полиции оцепили территорию и обеспечивают проезд спецтехники для устранения последствий хлопка.

По данным РИА Новости, трое пострадавших госпитализированы, один — отправлен на амбулаторное лечение. В экстренных службах уточнили, что речь идет о здании торгового центра.

Утром 22 июля в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. По информации Telegram-канала SHOT, большая часть здания обрушилась. Предварительно, под завалами остаются люди.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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