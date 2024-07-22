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Мигранта задержали за домогательство в отношении семилетней девочки в Петербурге

В Петербурге задержали иностранца-педофила, домогавшегося семилетней девочки

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге задержали иностранца по подозрению в педофилии, сообщает РЕН ТВ.

Отец пострадавшей обратился в полицию и заявил, что педофил совершил в отношении его семилетней дочери насильственные действия сексуального характера. По словам мужчины, инцидент произошел 17 июля на углу Шуваловского проспекта и улицы Оптиков.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 36-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В его отношении возбуждено уголовное дело. Оказалось, что мужчина нарушил режим пребывания на территории РФ. В итоге на иностранца составили административный протокол.

Ранее мужчина из Ленобласти обвинил 71-летнего жителя Германии в том, что он домогался его девятилетнего ребенка.

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