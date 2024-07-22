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В Башкирии школьник попал в реанимацию с ожогами из-за вспыхнувшего мангала

В Башкирии ребенок получил ожоги, пытаясь развести огонь в мангале

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Баймакском районе Башкирии восьмилетний мальчик госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии, школьник получил сильные ожоги, пытаясь развести огонь в мангале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел 21 июля в селе Юмашево, в медицинское учреждение был доставлен восьмилетний мальчик с ожогами головы, шеи, туловища, верхних конечностей и правого бедра. Выяснилось, что школьник пытался развести огонь в мангале с помощью жидкости для розжига.

Пострадавшего бортом санавиации перевезли в отделение ожогового центра в Уфе, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге ребенок попал в больницу с ожогами после пикника. Мальчик подошел к мангалу, когда взрослые разжигали уголь специальной жидкостью, и получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы ожоги шеи и лица первой и второй степени, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее четырехлетний россиянин получил ожоги стоп, прогулявшись по раскаленным углям на пляже.

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