В Башкирии школьник попал в реанимацию с ожогами из-за вспыхнувшего мангала

В Баймакском районе Башкирии восьмилетний мальчик госпитализирован в больницу в крайне тяжелом состоянии, школьник получил сильные ожоги, пытаясь развести огонь в мангале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел 21 июля в селе Юмашево, в медицинское учреждение был доставлен восьмилетний мальчик с ожогами головы, шеи, туловища, верхних конечностей и правого бедра. Выяснилось, что школьник пытался развести огонь в мангале с помощью жидкости для розжига.

Пострадавшего бортом санавиации перевезли в отделение ожогового центра в Уфе, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге ребенок попал в больницу с ожогами после пикника. Мальчик подошел к мангалу, когда взрослые разжигали уголь специальной жидкостью, и получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы ожоги шеи и лица первой и второй степени, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее четырехлетний россиянин получил ожоги стоп, прогулявшись по раскаленным углям на пляже.