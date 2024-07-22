Школьная учительница получила четыре года тюрьмы за изнасилование подростка

В штате Калифорния школьную учительницу осудили за изнасилование 13-летнего мальчика, женщина присылала восьмикласснику непристойные фото и вступила с ним в интимную связь. Об этом сообщает KRCR-TV.

Расследование в отношении 46-летнего педагога началось после того, как в телефонах нескольких учеников школы города Гридли нашли ее интимные фото. Как установили полицейские, педагог отправляла 13-летнему восьмикласснику свои непристойные снимки, а позже заперлась с ним в школьном классе и занялась сексом.

Мишель Солис отстранили от работы и арестовали, судебный процесс над американкой длился почти год. 18 июля ее приговорили к четырем годам лишения свободы, в течение 10 лет после освобождения она также будет находиться в списке лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

До этого сообщалось, что в штате Висконсин учительнице средней школы предъявлено обвинение в растлении несовершеннолетнего, женщина домогалась 11-летнего ученика. При обыске в квартире педагога были обнаружены записки, которыми она обменивалась с мальчиком, вступала ли американка в интимную близость с ребенком, не установлено. Предполагается, что педагог позволила себе прикасаться к мальчику и целовать его.

Ранее учительница пригласила 11-летнего школьника к себе домой и изнасиловала.