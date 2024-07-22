В Уфе девочка выпала из окна третьего этажа, пытаясь сбежать из детского дома

Школьница выпала из окна, пытаясь сбежать из уфимского детдома. Об этом пишет Mash Batash.

По данным Telegram-канала, 15-летняя девочка была найдена под окнами детского дома на Кольцевой улице. С ушибом головного мозга, травмами позвоночника и грудной клетки ее госпитализировали в 17-ю детскую больницу в тяжелом состоянии.

Сначала пострадавшая рассказала, что ее избили, однако потом призналась, что получила травмы, когда спускалась с третьего этажа по одеялу и упала. На побег школьница решилась, так как ей не нравилась жизнь в приюте.

Известно, что девочка не имела конфликтов со своими сверстниками и общалась со всеми одинаково. По предварительным данным, в интернате ее никто не избивал.

Ранее трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелково, чтобы найти мать.