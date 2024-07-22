В очереди к Крымскому мосту скопились сотни автомобилей

Очередь из 670 автомобилей скопилась на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пробки со стороны Керчи нет.

Накануне перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скопилась очередь из 570 автомобилей. Время ожидания также составляло около двух часов.

17 июля очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани составляла порядка 300 автомобилей.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что Крымский мост находится под надежной защитой.

Ранее в Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности.