Логистический центр в Иркутске расширят

Начальник логистического центра Иркутского авиационного завода Александр Зашкола заявил, что центр, занимающийся выпуском российского гражданского самолета МС-21, планируется расширить в два раза к 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент площадь помещения центра для хранения деталей и сборки самолета превышает шесть тысяч квадратных метров. Зашкола добавил, что через два года будет построен еще один такой же корпус.

До этого стало известно, что с 2029 года объем производства российских пассажирских самолетов МС-21 должен составлять 72 единицы в год.

Распоряжение правительства Российской Федерации вносит изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года. Первые девять самолетов МС-21 должны быть поставлены в 2025 году.

В марте стало известно, что поставки новых российских гражданских самолетов снова сдвигаются: МС-21 теперь ожидается в 2025 году, Superjet 100 и Ил-114-300 — в 2026 году.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году.