Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Логистический центр в Иркутске расширят

В Иркутске вдвое расширят логистический центр для сборки самолета МС-21

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Начальник логистического центра Иркутского авиационного завода Александр Зашкола заявил, что центр, занимающийся выпуском российского гражданского самолета МС-21, планируется расширить в два раза к 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в текущий момент площадь помещения центра для хранения деталей и сборки самолета превышает шесть тысяч квадратных метров. Зашкола добавил, что через два года будет построен еще один такой же корпус.

До этого стало известно, что с 2029 года объем производства российских пассажирских самолетов МС-21 должен составлять 72 единицы в год.

Распоряжение правительства Российской Федерации вносит изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года. Первые девять самолетов МС-21 должны быть поставлены в 2025 году.

В марте стало известно, что поставки новых российских гражданских самолетов снова сдвигаются: МС-21 теперь ожидается в 2025 году, Superjet 100 и Ил-114-300 — в 2026 году.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами