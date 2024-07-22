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Часть жителей села Оргет в Якутии отселили из-за угрозы лесного пожара

Беременных, пожилых и инвалидов эвакуировали из села Оргет в Якутии

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«Алексей Богодистов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Алексей Богодистов»

Проводится эвакуация части жителей села Оргет в Якутии из-за угрозы лесного пожара. Об этом сообщил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев в своем Telegram-канале.

Решено переселить беременных, инвалидов, пожилых и детей в безопасное место комиссией и оперативным штабом.

Площадь лесного пожара составляет 5,7 тыс. гектаров и находится на расстоянии 6 километров к югу от села. На тушение пожара задействованы 47 человек и 5 единиц техники.

По данным Авиалесоохраны, на территории Якутии в настоящее время бушуют 78 природных пожаров общей площадью более 659 тыс. гектаров, а также три пожара на землях других категорий.

Пожароопасный сезон в Якутии начался 6 мая. С 1 июля в республике объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Кроме того, на всей территории региона действует специальный противопожарный режим.

Накануне в Якутии пожарный, который ликвидировал в Усть-Майском районе лесные пожары, на десятый день после исчезновения в тайге самостоятельно вернулся в лагерь.

Ранее самолеты-амфибии вылетели на тушение лесных пожаров в Якутии.

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