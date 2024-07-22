Сбор доказательств по делу француза Винатье продолжается

Следствие продолжает собирать улики по уголовному делу гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в сборе информации о военной деятельности России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители правоохранительных органов сообщили, что «процесс сбора улик продолжается, и на текущем этапе требуется провести ряд следственных мероприятий», не уточнив при этом других подробностей.

Лоран Клод Жан-Луи Винатье был арестован в начале июня Замоскворецким районным судом. Он останется под стражей до 5 августа 2024 года. На слушании француз заявил, что он является доктором наук и работает советником в швейцарском центре гуманитарного диалога.

Дело по статье 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах» было возбуждено в отношении иностранца. Следствие утверждает, что в течение нескольких лет он целенаправленно собирал информацию «в области военной и военно-технической деятельности России», не выполняя обязательства по предоставлению документов для регистрации как иностранный агент.

На суде Винатье признал свою вину и сказал, что раскаивается.

По данным ЦОС ФСБ России, Винатье собирал военную информацию, которая могла быть использована иностранными спецслужбами против интересов безопасности России, в разговорах с экспертами и госслужащими.

Ранее Винатье признался в любви к России.