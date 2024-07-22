В Приморье спасатели эвакуировали туриста с горы Пидан

Спасатели в Приморском крае провели операцию по эвакуации мужчины с переломом ноги с подножия горы Пидан, популярной среди туристов. Об этом пишет РИА Новости.

Спасательная операция продолжалась около 10 часов, сообщило краевое министерство по делам ГОЧС.

Инцидент произошел 21 июля. Спасатели получили сообщение о том, что пострадавший находится в 10 километрах от Лукьяновки в направлении горы Пидан у истока реки. Для помощи мужчине на место выехали 10 спасателей. Эвакуация пострадавшего проходила ночью на 22 июля и заняла почти 10 часов.

Участвовали сотрудники Приморской поисково-спасательной службы вместе со спасателями МЧС России. Гора Ливадийская (ранее известная как Пидан) является частью Ливадийского хребта в горной системе Сихотэ-Алинь. Это одна из самых посещаемых вершин Приморского края, ее высота составляет 1332 метра.

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