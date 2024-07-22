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Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении

Врач Дроздова: резкое сокращение калорийности может привести к набору веса

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, как избежать ошибок при похудании. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, экстремальные диеты приводят к замедлению метаболизма, что снижает эффективность похудания, а также может вызвать обратный эффект.

Она отметила, что еще одной ошибкой является пропуск приемов пищи — так, отказ от завтрака или ужина неизбежно снижает уровень энергии и увеличивает риск переедания в последующих приемах пищи.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие физической активности делает диету менее действенной, а поддержание мышечной массы и ускорение метаболизма возможно только при сочетании здорового питания и физической нагрузки.

До этого группа ученых из Университета Кобе выяснила, что за скорость похудения отвечают определенные сигнальные молекулы. Если они не вырабатываются в организме — во время занятий спортом сжигается меньше жира и потребляется меньше кислорода.

Ранее ученые развеяли мифы об опасности интервального голодания.

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