Эксперт Минздрава назвала главные ошибки при похудении

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, как избежать ошибок при похудании. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, экстремальные диеты приводят к замедлению метаболизма, что снижает эффективность похудания, а также может вызвать обратный эффект.

Она отметила, что еще одной ошибкой является пропуск приемов пищи — так, отказ от завтрака или ужина неизбежно снижает уровень энергии и увеличивает риск переедания в последующих приемах пищи.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие физической активности делает диету менее действенной, а поддержание мышечной массы и ускорение метаболизма возможно только при сочетании здорового питания и физической нагрузки.

До этого группа ученых из Университета Кобе выяснила, что за скорость похудения отвечают определенные сигнальные молекулы. Если они не вырабатываются в организме — во время занятий спортом сжигается меньше жира и потребляется меньше кислорода.

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