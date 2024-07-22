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В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили об опасности атаки БПЛА

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Evgeniy Maloletka/AP

В Воронежской области объявили об опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Глава области призвал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от регионального правительства или от МЧС Российской Федерации. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Также в ночь на 22 июля украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по движущемуся по дороге в селе Устинка Белгородского района легковому автомобилю. В результате атаки водитель получил контузию и ранения.

21 июля сообщалось, что девять человек были ранены в результате обстрела города Шебекино со стороны украинской армии. ВСУ выпустили 29 единиц боеприпасов, а также использовали при атаках три беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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