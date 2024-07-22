В Москве началось заочное рассмотрение дела о крупной растрате

Хорошевский суд Москвы в заочном режиме начал повторный уголовный процесс в отношении находящегося в международном розыске предпринимателя Валерия Главацкого. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Бизнесмена обвиняют в пособничестве в особо крупной растрате и выводе за рубеж 358 млн руб., которые были выделены корпорацией «Роснано» на создание предприятия по производству нановакцин и терапевтических биопрепаратов против гриппа. В прошлом году Главацкому вынесли приговор, в соответствии с которым он получил семь лет. Но этот приговор из-за нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) при рассмотрении дела судом первой инстанции был отменен Мосгорсудом.

По словам адвоката Романа Мишина, суд первой инстанции не следовал нормам УПК, предусмотренным при рассмотрении уголовного дела в отсутствие подсудимого. Апелляционное представление в вышестоящий суд подала и прокуратура. Мосгорсуд счел аргументы сторон обоснованными, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Хорошевский суд в ином составе судей.

До этого сообщалось, что начальница склада войсковой части во Владикавказе попыталась продать со склада защитные шлемы «Ратник» и прицелы ночного видения за 600 тысяч рублей. Женщина получила шесть лет колонии и лишилась звания старшего прапорщика.

Ранее бывшего главу подмосковного города обвинили в растрате более 200 млн рублей.