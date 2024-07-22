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Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса

Илон Маск назвал вице-президента США Камалу Харрис «марионеткой» Сороса

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск назвал нынешнего вице-президента США и нового кандидата на пост главы Белого дома Камалу Харрис «марионеткой» Александра Сороса – сына американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой», – заявил Маск после публикации фотографии Сороса с Харрис и сообщением о поддержке вице-президента США.

По мнению Маска, решение Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы «попросту хотят куклу, которая будет лучше работать», при этом действующая политическая машина будет сохранена.

После выхода действующего главы США Джо Байдена из предвыборной гонки Илон Маск заявил, что демократы испытывают страх перед кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, так как он «не является марионеткой».

Ранее Маск прокомментировал решение Байдена о выходе из предвыборной гонки.

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Выборы в США — 2024
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