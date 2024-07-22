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В России планируют лицензировать блогеров

Госдума хочет обязать блогеров получать лицензию на образовательную деятельность

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Shutterstock/Olezzo

Российских блогеров обяжут получать лицензию на ведение образовательной деятельности. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму депутатами «Единой России» и «Справедливой России», сообщают «Известия».

Авторы проекта отмечают, что многие блогеры, не имеющие отношения к образованию, пользуются налоговыми льготами, установленными для этой сферы.

Если документ вступит в силу, блогеры потеряют возможность продавать россиянам курсы и тренинги при отсутствии лицензии на оказание образовательных услуг.

«В 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд рублей. В I квартале 2023-го выручка в сегменте составила 46,7 млрд, а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

До этого сообщалось, что блогерам хотят запретить заниматься образовательной деятельностью при отсутствии диплома. А у не имеющих лицензию организаций ликвидируют право называться школами или институтами.

Ранее Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед налоговой.

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