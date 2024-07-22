Возможного убийцу экс-депутата Верховной рады Украины объявили в розыск

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ориентировке отмечается, что возможному убийце около 20 лет, рост — 170-180 см, у него худощавое телосложение. В момент покушения мужчина был в панаме и красных перчатках, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что мужчина, который стрелял в экс-нардепа Рады Ирину Фарион, следил за ней в течение нескольких недель.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти.

Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке. В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что отключенный свет во Львове помешал установить стрелявшего в Фарион.