Взрывы произошли в украинском городе

В городе Харьков на северо-востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщил украинский «24 канал» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Харькове», — говорится в сообщении.

При этом украинский Telegram-канал «Общественное» передает, что в Харькове была «слышна серия взрывов». По данным корреспондентов канала, взрывы, вероятно, были «за пределами города».

Подробности произошедшего не приводятся.

До этого стало известно, что два объекта критической инфраструктуры разрушены в результате взрывов в Шосткинском районе Сумской области Украины.

До этого сообщалось, что в Киевской области Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме столичного региона страны воздушная тревога распространилась и на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, а также Харьковскую, Черкасскую, и Кировоградскую области.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно о прибытии колонны военной техники НАТО для ВСУ в Харькове.