В Бурятии частично обрушился мост через реку Большой Зангисан

Жители Республики Бурятия сообщили о частичном обрушении моста через реку Большой Зангисан, по которому люди добираются до административного центра Тункинского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ — Бурятия».

«Частично обрушился мост в сторону [села] Кырен», — говорится в материале, дополненном кадрами с места происшествия.

На видеозаписи видно, что центральная часть моста полностью обвалилась. По нему не могут проехать ни машины, ни пройти люди.

В результате жители административного центра Тункинского района оказались отрезаны от остального региона. Сейчас граждане активно призывают МЧС РФ отреагировать на случившееся.

19 июля в китайской провинции Шэньси обрушился автомобильный мост через реку Шанлуо. Из-за этого в воду упали 25 автомобилей — 18 грузовиков и семь легковых машин.

На место были направлены 700 сотрудников экстренных служб и 1,5 тыс. добровольцев, которые сразу приступили к поисково-спасательным работам. По последней информации, 31 человек все еще считается пропавшим без вести. Точно известно, что еще 12 человек спасти не удалось.

Ранее в Республике Дагестан образовавшийся на фоне непогоды селевой поток снес автомобильный мост.