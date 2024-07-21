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Следствие проведет медэкспертизы с потерпевшими при теракте в «Крокусе»

РИА: следствие проведет медэкспертизы со всеми пострадавшими в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми потерпевшими в теракте в «Крокус Сити Холле» после их лечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Согласно одному из постановлений, по уголовному делу необходимо после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов получить заключения по ранее назначенным судебно-медицинским экспертизам, а также провести новые.

22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел один из крупнейших терактов в истории России. Вооруженные люди начали стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники были задержаны и арестованы. По делу о теракте в «Крокусе» допрошено более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. Проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 судебных экспертиз. В Москве арестованы 12 человек: четверым предъявлено обвинение в теракте, остальные обвиняются в пособничестве.

19 июля Басманный суд Москвы продлил сроки проведения следственных действий по террористическому акту в «Крокус Сити Холле» до 22 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при теракте в «Крокусе» до сих пор остаются в больницах.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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