В провинции Шэньси в КНР после обрушения автомобильного моста в реку пропал 31 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

В результате поисковых работ было обнаружено, что 12 человек не выжили. Одного из упавших в воду удалось спасти. Всего в воду упали 25 автомобилей (18 фур и семь легковых автомобилей), 18 из которых до сих пор не нашли. В поисковых работах участвуют 700 профессиональных спасателей и 1,5 тыс. добровольцев из числа местных жителей.

366-метровый мост автомобильный мост реку Цзиньцянь является частью скоростной автомагистрали Даньфэн-Ниншань. Обрушился 40-метровый участник пути.

На северо-западе Китая в июле произошла череда сильных ливней, из-за которых вышли из берегов пять крупных рек. От стихийных бедствий пострадали 64 278 человек. 37 597 человек были эвакуированы по соображениям безопасности. Уровень осадков в регионе стал крупнейшим за последние 25 лет.

До этого власти Китая объявили наивысший уровень предупреждения из-за проливных дождей.

Ранее в Китае выпал «дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) из червей.