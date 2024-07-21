Один из регионов Украины обвинили в растрате света

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявил, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании «Укрэнерго». Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Госэнергонадзор держит на особом контроле этот регион. Через неделю зайдем с повторной проверкой в Житомирскую область», — сообщил Слободян.

Также проверки соблюдения графика отключения электроэнергии в ближайшую неделю проведут в Киеве и еще пяти регионах Украины.

До этого в семи областях Украины внепланово отключили электричество из-за аварии.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.