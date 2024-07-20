Пожар на производстве в Нижнем Новгороде локализовали

В МЧС Российской Федерации заявили, что пожарные локализовали возгорание на мебельном производстве в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Нижнем Новгороде», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что пожар на площади 1,2 тыс. кв. м произошел на мебельной фабрике в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 79 человек и 18 единиц техники.

Также стало известно, что пожарно-спасательные подразделения работают на тушении арендуемого здания по производству мебели.

Пресс-служба прокуратуры Нижегородской области сообщила, что сейчас устанавливаются причины произошедшего. Ведомство осуществляет контроль за действиями аварийно-спасательных служб по ликвидации возгорания.

20 июля глава Омской области Виталий Хоценко заявил о ликвидации пожара в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись семь жилых домов.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.