В Николаеве произошла серия взрывов

В Николаеве, на юге Украины, произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

О количестве пострадавших и разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Отмечается, что на данный момент в ряде областей Украины, в том числе Николаевской, объявлена воздушная тревога.

До этого взрывы произошли в столице Украины Киеве. Глава города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о работе средств противовоздушной обороны.

Накануне серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.