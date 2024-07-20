В Омске ликвидировали пожар, произошедший из-за аварии на газопроводе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что пожар в частном секторе Омска, где во время ремонта газопровода загорелись семь домов, ликвидирован. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он подчеркнул, что в результате произошедшего не удалось спасти одного человека. Губернатор принес соболезнования его родным и близким.

По словам Хоценко, областному Министерству энергетики была поставлена задача обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры в месте, где произошло возгорание. Городской администрации поручено совместно с региональным Минтруда и министерством региональной безопасности оказать жителям, чьи дома повреждены, необходимую помощь.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС по Омской области заявили, что пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел в Омске, горят семь жилых домов.

Отмечается, что возгорание произошло во время устранения аварии на газопроводе сотрудниками газовой службы. В настоящее время пожар локализован.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.