Стало известно о продвижении в поисках идеологии покушавшегося на Трампа

Следователи пока что нашли мало доказательств того, что подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс руководствовался какой-то идеологией. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что информация, полученная следователями из телефона Крукса, от его семьи и друзей, не указывает на мотив.

До этого сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством.

Накануне сообщалось, что Крукс перед покушением оставил послание на игровой платформе Steam. «13 июля состоится моя премьера, следите за развитием событий», — говорилось в сообщении.

По информации Fox News, Секретная служба Соединенных Штатов получила сообщения о странном поведении мужчины более чем за час до стрельбы. Крукса идентифицировали как подозрительного, поскольку у него заметили дальномер и рюкзак.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз, он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что ФБР не может установить мотив совершившего покушение на Трампа.