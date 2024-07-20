В Петербурге потушили пожар в торгово-развлекательном центре

В центральной части Петербурга ликвидирован пожар в здании торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал МЧС Петербурга.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 20 июля в 15:24. В здании ТРЦ «Галерея» (Центральный район, Лиговский проспект, дом 30) в помещении кафе на пятом этаже происходило горение в вентиляционной вытяжке.

К тушению привлекались четыре единицы техники и 19 пожарных. Огонь был потушен, о пострадавших сведений нет.

17 июля пожарные отчитались о ликвидации пожара в центре Москвы. Он начался на крыше Центра цифровизации образования, об открытом горении сообщили прохожие. До прибытия к месту вызова огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 100 человек. В тушении принимали участие несколько сотен пожарных и 38 единиц техники, поочередно присоединились два вертолета авиационной пожарной службы Ка-32. Пожарным пришлось разобрать крышу, в итоге горение было остановлено на площади 700 квадратных метров.

Ранее в Москве китайская зарядка привела к пожару в машине Omoda.