Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге потушили пожар в торгово-развлекательном центре

МЧС: пожар в ТРЦ «Галерея» в Петербурге потушен

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В центральной части Петербурга ликвидирован пожар в здании торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал МЧС Петербурга.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного 20 июля в 15:24. В здании ТРЦ «Галерея» (Центральный район, Лиговский проспект, дом 30) в помещении кафе на пятом этаже происходило горение в вентиляционной вытяжке.

К тушению привлекались четыре единицы техники и 19 пожарных. Огонь был потушен, о пострадавших сведений нет.

17 июля пожарные отчитались о ликвидации пожара в центре Москвы. Он начался на крыше Центра цифровизации образования, об открытом горении сообщили прохожие. До прибытия к месту вызова огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 100 человек. В тушении принимали участие несколько сотен пожарных и 38 единиц техники, поочередно присоединились два вертолета авиационной пожарной службы Ка-32. Пожарным пришлось разобрать крышу, в итоге горение было остановлено на площади 700 квадратных метров.

Ранее в Москве китайская зарядка привела к пожару в машине Omoda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами