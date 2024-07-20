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В Риме прошел флешмоб против поставок оружия Киеву

Флешмоб против поставок оружия Украине прошел у римского Колизея

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«Союз Землячеств Луганщины»

В итальянской столице прошел флешмоб в знак протеста против поставок Украине оружия. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе акции, длившейся несколько минут, люди в белых костюмах и масках при помощи черных зонтов имитировали ядерный взрыв.

«Нет поставкам оружия украинскому правительству! Мир достигается не оружием, оно ведет только к мировой войне, за которую дорогую цену платят народы. Почему не прислушиваются к голосу людей, которые против?» — заявили участники акции, организованной Ассоциацией Resistenza Resilienza Italiana 2020.

Как пояснил основатель ассоциации Андреа Джоя, флешмоб призван привлечь внимание общества к опасной политике накачки Украины оружием. Он отметил, что власти Евросоюза должны прислушаться к голосу народа и уважать его мнение.

По словам Джоя, большинство граждан Италии выступают против поставок оружия и финансирования Украины, так как страна не может себе позволить подобных трат.

До этого американское издание American Conservative предрекло полномасштабную войну с Россией из-за поставок вооружений Украине.

Ранее в США признали, что граждане страны выступают за прекращение поставок оружия на Украину.

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