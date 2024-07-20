В Кирове поймали мужчину, который за 15 минут ограбил два магазина

В Кирове мужчина ограбил два магазина за 15 минут и был задержан. Об этом сообщили в областном управлении Росгвардии.

Накануне сотрудники магазина на Октябрьском проспекте нажали тревожную кнопку, и экипаж вневедомственной охраны незамедлительно прибыл на место. Охранник пояснил силовикам, что не смог самостоятельно задержать посетителя, который похитил бутылку водки и сразу же выбежал из магазина.

Росгвардейцы уточнили приметы злоумышленника у свидетелей и, выйдя на улицу, заметили, что из соседнего магазина выбегает неизвестный. Его преследовала женщина, которая заявила, что несколько минут назад мужчина скрылся с бутылкой виски, которую похитил с прилавка.

Подозреваемого в грабеже задержали до выяснения обстоятельств. Его приметы совпали с приметами мужчины, который 15 минут назад похитил водку из торговой точки на противоположной стороне улицы.

При себе у него нашлись обе бутылки с алкоголем. Они были изъяты силовиками, а мужчина 1987 года рождения оказался в отделе полиции.

Ранее преступник притворился полицейским, чтобы ограбить ювелирный магазин.