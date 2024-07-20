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Обвиненного в мошенничестве полицейского нашли в буддийском монастыре

В Таиланде поймали полицейского, который стал монахом, спасаясь от правосудия

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Unsplash

В Таиланде арестовали бывшего полицейского, который стал монахом, чтобы избежать правосудия. Об этом сообщает Thaiger.

Старший офицер полиции стал подозреваемым по делу о мошенничестве. Он отрицал свою причастность к афере, а затем сбежал от следователей, которые вели его дело.

Оказалось, что мужчина успел стать монахом в Лампанге. 19 июля его задержали и лишили недавно полученного священного сана. Предполагаемый аферист был доставлен в полицейский участок.

Задержанный продолжил отрицать, что являлся организатором мошеннической схемы. Тем не менее на допросе он заявил, что его подельниками были граждане Китая. Сейчас полиция разыскивает остальных участников аферы.

Ранее в Хабаровске задержали пенсионерку, которая скрывалась от полиции 26 лет.

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