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На Украине сожгли два принадлежащих военным автомобиля и шкаф на железной дороге

«Страна.ua»: неизвестные сожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ

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Depositphotos

На Украине неизвестные сожгли два автомобиля, принадлежащих военнослужащим ВСУ, и релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Первый случай поджога автомобиля был зафиксирован в Оболонском районе Киева около 19 часов 19 июля. Пострадал автомобиль Nissan, принадлежащий украинскому военному. Возбуждено уголовное дело.

Двумя часами позже в том же Оболонском районе неизвестный поджог релейный шкаф на железнодорожной ветке недалеко от станции метро «Почайная». Шкаф сгорел, движение поездов не прекращалось.

Наконец, ближе к полуночи в Винницкой области Украины от огня пострадал принадлежащий военнослужащему ВСУ автомобиль Ssang Yong.

«Следователи установили, что возгорание произошло из-за поджога бензина. По данному факту также открыто уголовное дело по статье о препятствовании ВСУ», — сообщает «Страна.ua».

Подобные происшествия на Украине в последнее время нередки. Так, 19 июля сообщалось, что три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области.

А 17 июля в Одессе неизвестные за ночь сожгли пять автомобилей украинских военнослужащих.

Ранее машину военного сожгли в Ивано-Франковской области Украины.

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