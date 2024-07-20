На Украине неизвестные сожгли два автомобиля, принадлежащих военнослужащим ВСУ, и релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Первый случай поджога автомобиля был зафиксирован в Оболонском районе Киева около 19 часов 19 июля. Пострадал автомобиль Nissan, принадлежащий украинскому военному. Возбуждено уголовное дело.

Двумя часами позже в том же Оболонском районе неизвестный поджог релейный шкаф на железнодорожной ветке недалеко от станции метро «Почайная». Шкаф сгорел, движение поездов не прекращалось.

Наконец, ближе к полуночи в Винницкой области Украины от огня пострадал принадлежащий военнослужащему ВСУ автомобиль Ssang Yong.

«Следователи установили, что возгорание произошло из-за поджога бензина. По данному факту также открыто уголовное дело по статье о препятствовании ВСУ», — сообщает «Страна.ua».

Подобные происшествия на Украине в последнее время нередки. Так, 19 июля сообщалось, что три автомобиля украинских военных подожгли ночью в Одесской области.

А 17 июля в Одессе неизвестные за ночь сожгли пять автомобилей украинских военнослужащих.

Ранее машину военного сожгли в Ивано-Франковской области Украины.