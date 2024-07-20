В четырех населенных пунктах Крыма отключили электричество

Аварийное отключение электроснабжения произошло в городе Джанкое в Крыму. Подробности приводит «Крымэнергоинформ».

Сообщается, что город обесточен частично. Света также нет еще в трех селах в этом районе: Дмитриевка, Мичуриновка и Константиновка.

В «Крымэнерго» сообщили, что специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроэнергии.

До этого появилась информация, что местные жители перекрыли дорогу в Краснодаре на улице Краеведа Соловьева из-за отключений света.

Накануне сообщалось, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев предупредил о новых временных ограничениях электроснабжения в регионе. Это связано с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме, пояснил он.

Ранее в Ялте из-за аварии на подстанции частично нарушилось энергоснабжение.