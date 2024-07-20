В администрации Прикубанского округа Краснодара сообщили об отключении водоснабжения

В Краснодаре приостановили водоснабжение из-за аварии на электросетях. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Прикубанского округа.

«Для жителей домов по Краеведа Соловьева, 6, и Крузенштерна, 6, организован подвоз технической воды», — говорится в публикации.

В администрации уточнили, что в данный момент специалисты устраняют причины аварийной ситуации. По завершении ремонтных работ водоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.

20 июля сообщалось, что в Краснодаре местные жители перекрыли дорогу на улице Краеведа Соловьева из-за отключений света. По словам одного из жителей, в ЖК «Краски» на улице Краеведа Соловьева отключили электроэнергию 19 июля примерно в 13:00 — сутки электричества нет. Он заявил, что ситуация повторяется несколько недель подряд. Мужчина отметил, что люди вышли на улицу, потому что отчаялись. Жильцы написали жалобу в Следственный комитет России.

Ранее в центре Волгограда отключили электричество после технологических проблем.