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Выросло число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде

СК: число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

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Кирилл Брага/РИА Новости

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде, который произошел 6 июля, выросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции», — сообщили там.

Отмечается, что поиски завершены.

6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв и обрушение конструкций. В МЧС заявили, что взрыв на канализационной насосной станции в Красноармейском районе мог произойти из-за «хлопка газопаровоздушной смеси». Представитель компаний «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» Волгограда подчеркнул, что версия какого-либо внешнего воздействия исключена. Подозреваемым стал главный инженер «Концессии водоснабжения». Следствие установило, что в ночь на 5 июля на канализационно-насосной станции сгорел электродвигатель. Также сотрудники МЧС фиксировали превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз. 6 июля на объекте велись сварочные работы, во время которых произошел взрыв. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Ранее российский школьник нашел боеприпас на полигоне и пострадал от взрыва.

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